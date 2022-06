Muore operaio travolto dal treno mentre lavora accanto ai binari

Città della Pieve (Perugia), 21 giugno 2022 - Assurda tragedia sul lavoro a Ponticelli, frazione di Città della Pieve: un operaio è morto travolto da un treno in transito. L'uomo stava lavorando sulle canaline a lato della linea ferroviaria convenzionale Firenze-Roma (detta "lenta") quando è stato travolto dal convoglio. LA vittima è un 58enne campano, dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori sulla tratta.

L'autorità giudiziaria ovviamente sta effettuando i rilievi per verificare come sia stato possibile che si verificasse un incidente del genere. Rilievi che si stanno facendo sentire anche sulla circolazione ferroviaria, fortemente rallentata per quanto riguarda gli intercity, che possono subire variazioni di percorso, e i treni regionali, per i quali sono stati attivati dei bus sostitutivi tra Orvieto e Chiusi.

Sul posto i carabinieri, la polfer, il 118 e i vigili del fuoco di Città della Pieve con il supporto di una squadra della centrale di Perugia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO