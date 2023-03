Morlacchi show Simone Cristicchi a Perugia

Dalle magiche illusioni della danze alla poesia infinita del Divina Commedia. La stagione del Morlacchi propone un week-end stellare con due spettacoli in rapidissima succesione. Domani c’è la danza con “Bayadère. Il regno delle ombre“, domenica alle 17 Simone Cristicchi presenta Il suo nuovo lavoro teatrale, “Paradiso – Dalle tenebre alla luce". I biglietti si possono prenotare al Botteghino Regionale del Tsu, allo 075. 57542222, acquistare al Botteghino del Morlacchi oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it.

La programmazione riparte dunque all’insegna della danza con Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini, eccellenza assoluta della scena nazionale e internazionale: domani alle 20.45 presenta “Bayadère. Il regno delle ombre“ (foto sotto), con la musica di Ludwig Minkus e la coreografia di Michele Di Stefano. In palcoscenico un ensemble di talenti giovanissimi, Cristina Acri, Matteo Capetola, Francesca Capurso, Carmine Catalano, Alice Catapano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Mattia Luparelli, Aldo Nolli, Niccolò Poggini, Paolo Rizzo. "Bayadère è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme – dice il coreografo Michele Di Stefano – Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono sono rituali. Il mio interesse è rivolto proprio al potenziale compositivo che questa scena contiene, non per replicarla ma per scatenare tutta la sua forza dinamica".

Domenica alle 17 il Morlacchi accoglie poi Simone Cristicchi (foto sopra), artista dal talento poliedrico e sfaccettato, attore, musicista e scrittore: porterà in scena scena “Paradiso - Dalle tenebre alla luce“, di cui è regista, attore e autore delle canzoni e anche co-autore del testo insieme a Manfredi Rutelli e delle musiche con Valter Sivilotti per un viaggio poetico e originale nel poema dantesco: Cristicchi, partendo dell’ultima parte della Divina Commedia, scrive e interpreta un’opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, dello slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili. Il viaggio di Dante è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale.

S.C.