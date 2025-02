Morì dopo aver mangiato un insaccato: "Rinviate a giudizio il produttore"

Aveva mangiato un insaccato a base di suino acquistato in un piccolo negozio vicino a casa, poco dopo si era sentita male, forte mal di pancia, nausea, vomito: fu ricoverata in ospedale a Città di Castello dove, un mese dopo, morì. È la storia di una signora di 61 anni, Assunta Cammarota che tutti conoscevano come Susy, residente nella zona a sud del comune tifernate che deceduta per una infezione da Listeria, un batterio micidiale che, come hanno poi dimostrato le indagini, era presente proprio nella "coppa di maiale" consumata in famiglia. I fatti avvennero tra febbraio e marzo 2024 e a distanza di un anno la procura di Perugia chiede il rinvio a giudizio - con l’accusa di omicidio colposo - del titolare dell’azienda agricola di Arezzo dove l’insaccato venne prodotto. La vicenda giudiziaria inizia quando la Usl segnala alla Procura le "violazioni della disciplina igienica" nei confronti dell’imprenditore agricolo aretino che aveva prodotto il salume. Nella coppa di suino o soppressata era presente il batterio “Listeria monocytogenes“ superiore ai limiti consentiti.

Gli accertamenti erano stati svolti in prima battuta dall’ospedale di Città di Castello, poi dai tecnici Usl che avevano prelevato gli alimenti nell’abitazione della donna e individuato la presenza del batterio nell’insaccato acquistato sì in un negozio vicino a casa, ma prodotto e commercializzato da un’azienda agraria di Arezzo. Le indagini a questo punto vengono affidate ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas) di Perugia che acquisiscono la cartella clinica, ascoltano i familiari e tutti coloro che possono fornire notizie utili alla ricostruzione degli eventi, "per comprendere il rapporto fra il consumo dell’insaccato e il successivo malore". L’intera documentazione -con i risultati delle ulteriori analisi dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia- è stata poi sottoposta a due consulenti tecnici (un medico legale e un esperto in malattie di origine batterica) per accertare cause e concause della morte della donna. Secondo i periti il decesso "era da ricondursi allo stato settico provocato dall’infezione da Listeria". Al titolare della ditta di Arezzo che aveva prodotto la coppa è stato dunque recapitato un avviso di conclusione delle indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Erano stati svolti anche sopralluoghi con prelievi e campionamenti nei laboratori dell’azienda in questione, per ulteriori riscontri circa la presenza del batterio.

Cristina Crisci