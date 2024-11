Morì a 18 anni sulla strada. Per Marianna Boccolini via all’iter di Beatificazione

Via alla prima fase del complesso iter di Beatificazione di Marianna Boccolini, rimasta uccisa a 18 anni nel terribile incidente stradale dell’agosto 2010 a Stifone, in cui persero la vita anche una coetanea e un 17enne. "Il primo novembre 2024 è stata presentata la domanda per l’avvio dell’iter dell’Inchiesta diocesana sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni, di Marianna Boccolini (1992-2010)" comunica la Diocesi. "Don Francesco Buono, legittimamente nominato come Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzzazione di Marianna Boccolini da don Luciano Aflorei, parroco di Santa Maria Regina, Attore della Causa, mi ha esibito il Libello di domanda – si legge nell’Editto del vescovo Francesco Soddu – chiedendo l’inizio dell’Inchiesta diocesana sulla vita e sulle virtu’ eroiche nonché sulla fama di sanitità e di segni della stessa Marianna Boccolini" . Il vescovo invita quindi i fedeli "a fornire notizie utili riguardanti la Causa" e a "rimettere con debita sollecitudine al Tribunale Diocesano di Terni qualsiasi scritto che abbia come autrice la Serva di Dio, qualora non sia già stato consegnato alla Postulazione della Causa"."Negli ultimi giorni prima dell’incidente – si legge su mariannaboccolini.it che raccoglie storia, pensieri e scritti di Marianna – aveva presagito e annunciato più volte la sua morte prematura. Il suo corpo, con indosso l’abito da sposa, riposa in una cappella a lei dedicata al cimitero di Narni, meta per molti che vanno e renderle omaggio e a pregarla".

Ste.Cin.