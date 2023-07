MONTONE: L'Ambasciatrice dell'India Neena Malhotra Inaugura Memoriale di Guerra al Soldato Indiano Yeshwant Ghadge

L’Ambasciatrice dell’India Neena Malhotra sabato prossimo alle 10.30 sarà a Montone accompagnata dall’addetto militare dell’ambasciata in Italia, colonnello Virender Salaria. L’occasione, la dedica di un memoriale di guerra al soldato indiano Yeshwant Ghadge, combattente tra le file degli alleati nel luglio 1944 nelle campagne montonesi, il quale cadde da eroe assaltando all’arma bianca un nido di mitragliatrici tedesco, azione per la quale fu insignito della Victoria Cross alla memoria. Particolarmente originale il monumento: una meridiana collocata in piazza San Francesco riportante il motto “Omnes sub eodem sole“ (Viviamo tutti sotto lo stesso sole), a cui fanno corona cinque cippi di mira puntati verso luoghi della vallata altotiberina teatro di eventi bellici. Per l’occasione è stato realizzato da Poste Italiane un annullo filatelico speciale e una cartolina di Montone a cura del progetto “Borghi più belli d’Italia“. Ad accogliere l’ambasciatrice il sindaco Mirco Rinaldi e il consigliere Davide Morganti; tra le autorità il Generale dell’Aeronautica Militare Basilio Di Martino e il Generale di Brigata, Comandante della Scuola Lingue Estere dell’Esercito Emiliano Vigorita. Presenti il presidente dell’associazione StoricaMente Adriano Bei, quello dell’Istituto di storia politica e sociale “Venanzio Gabriotti“ Alvaro Tacchini, l’architetto progettista del memoriale Francesco Rosi, l’esperto della Campagna d’Italia 1943-45 Daniele Cesaretti.

Pa.Ip.