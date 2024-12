“Montagna per tutti“. Ecco la joelette

Natura e solidarietà sono gli ingredienti principali dell’iniziativa “La montagna è per tutti“ in programma sabato 14 ad Amelia, promossa dalla Provincia di Terni, insieme al Cai e all’Associazione Stefano Zavka. Si tratta di un’escursione solidale con joelette, la speciale carrozzina elettrica che consente anche alle persone con disabilità di vivere l’emozione del trekking e delle camminate all’aperto. Il mezzo è stato presentato a Palazzo Bazzani dai presidenti di Provincia, Laura Pernazza, Cai Terni, Massimiliano Raggi, e dell’associazione Zavka, Rita Mirimao, la mamma di Stefano Zavka che risulta disperso sul K2 dal luglio del 2007. La joelette è stata finanziata in parte dalla Provincia -con un contribuito di 4mila euro aiutando il Cai ad acquistare l’apparecchiatura che consente a chi è affetto da disabilità di poter svolgere passeggiate e trekking nella natura e in montagna. "È un modo solidale per permettere anche a chi ha difficoltà motorie di godere delle bellezze della natura", così Pernazza. "La joelette è per tutti - hanno spiegato Raggi e Mirimao - basta solo la disponibilità dei volontari. Con la joelette siamo arrivati dappertutto. L’unica condizione è la presenza di numerosi volontari che possano condurla. Ci auguriamo di essere in tanti sabato ad Amelia".