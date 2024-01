Misericordia di Magione. Trentaquattro anni di servizio

Festeggiati dalla Misericordia di Magione i trentaquattro anni dalla sua costituzione avvenuta nel 1990. Anni che hanno visto la confraternita crescere sia per servizi che iscritti raggiungendo superando quota 2200. Come da tradizione durante la messa che fa seguito alla sfilata dei mezzi della Misericordia e di quelli delle consorelle provenienti da comuni e regioni limitrofe è stato il governatore, Fabrizio Alunni, a fare il resoconto delle attività del 2023. "Tante le persone che – ha fatto sapere Alunni – si sono affidate a noi. Sono state ben 4790 (4590 nel 2022) le presenze dei volontari che hanno prestato servizio, per un impiego di circa 155 volontari in un anno. Tra dimissioni, ricoveri, trasferimenti, visite, dialisi e trattamenti sono stati 1121 i servizi nel 2023 per conto di Usl e utenti privati; 587 le dialisi e 42 invece i servizi Covid. A questo si aggiungono le nostre presenze negli eventi sportivi e di carattere emergenziale come nelle zone alluvionate, a partire dall’Emilia Romagna dove abbiamo prestato soccorso a Faenza e Forlì, poi Bastia Umbra, e infine Campi Bisenzio. Abbiamo anche dato supporto alla protezione civile locale per il rifornimento di acqua ai passeggeri del treno bloccato a Ponte San Giovanni". Tra i progetti Alunni ha ricordato, in particolare, la realizzazione della Casa della Misericordia per i malati di Alzheimer.