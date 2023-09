minaccia il rivale in amore

Avrebbe continuato a perseguitare ripetutamente l’ex fidanzato della compagna. Il fatto che fosse già gravato da un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dal “rivale“ non lo avrebbe fatto desistere dal continuare a minacciarlo e offenderlo. Non contento, avrebbe proseguito nelle sue intimidazioni anche attraverso i social. Di fronte alla riscontrata inadeguatezza del provvedimento che il giudice aveva disposto nei suoi confronti, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto che le misure restrittive per l’uomo, un italiano di 56 anni, venissero appesantite. Il giudice ha quindi deciso per l’applicazione degli arresti domiciliari.