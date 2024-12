Minaccia di gettarsi nel vuoto

Prima il fuoco a suppellettili e mobili di casa, poi la minaccia di lanciari nel vuoto, dal tetto di casa. Apprensione a Porta Pesa, dove ieri sera è scattato l’allarme prima per l’incendio poi per l’intenzione di un uomo che vigili del fuoco e polizia hanno cercato per lungo tempo di far desistere dal suo intento e di raggiungerlo. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Con lei anche don Saulo Scarabattoli, parroco di Santo Spirito. Sindaca e parroco sono saliti in un appartamento vicino e dal terrazzo sono riusciti a convincere l’uomo.