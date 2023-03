"Mi ha spento sigarette addosso, sono terrorizzata"

"Ho pensato di cambiare casa, o città. Ho attacchi di panico e disturbi psicosomatici. Vivo con il terrore che mi uccida". Ha raccontato la sua storia anche in televisione, nel programma pomeridiano di Rai Uno “La Vita in diretta“, la donna di 33 anni che ha denunciato l’ex fidanzato. Lui è entrato numerose volte in casa, arrampicandosi sul balcone e passando dalla finestra che lui stesso ha rotto, minacciandola, insultandola e picchiandola. La donna ha presentato diverse querele e nei giorni scorsi l’uomo (32 anni, originario di Gualdo Cattaneo) è stato denunciato dai carabinieri per atti persecutori e violazione di domicilio. Ma la ragazza è terrorizzata: "Dice di amarmi, poi mi insulta, mi sputa, mi ha spento delle sigarette addosso", ha detto ancora in televisione dove ha anche raccontato che lui "ha tentato di strozzarmi, ha preso un coltello e mi ha detto di avere una pistola". In una delle denunce, la donna ha ricordato "di essere stata costretta ad avere rapporti con lui, contro la mia volontà". La donna chiede alle forze dell’ordine che nei confronti del suo ex compagno vengano presi provvedimenti, misure restrittive: "Chiedo di essere tutelata".