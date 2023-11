Metrobus, avanti tutta. Conferenza servizi ok. Ospedale, addio ’bretella’

L’ostacolo più grande è stato superato: la Conferenza dei servizi ha dato il via libera alla realizzazione del Metrobus, il servizio di trasporto pubblico che dovrebbe entrare in funzione in un paio di anni e collegare Castel del Piano alla Stazione di Fontivegge. Parere molto atteso, dato che sottoponeva il progetto ) a una serie di soggetti che hanno chiesto approfondimenti e integrazioni, tutti superati. Ora il progetto definitivo andrà in mano alla Giunta comunale e sarà poi trasmesso al Ministero per le infrastrutture e i trasporti per le verifiche tecnico economiche. Unico tassello mancante è quello del parere dell’Enac (Ente nazionale aviazione civile). Cosa c’entra? All’interno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia è prevista una "bretella" che costeggia l’elio superficie utilizzata appunto per l’elisoccorso. Parere che rischia di andare per le lunghe e per questo è stata sospesa la progettazione esecutiva di questo tratto interno rimandando a successive valutazioni tra enti l’opportunità o meno di detta realizzazione. In buona sostanza la bretella verrebbe realizzata prima dell’ingresso principale sulla destra, lungo la "pinetina" e dovrebbe così riconnettersi a una strada già esistente (ma al momento interrotta) dietro l’Ellisse. Se questa bretella dovesse venire "stralciata" l’alternativa è già pronta, poiché il Metrobus transiterebbe per l’attuale strada che sempre dall’ingresso principale procede verso il parcheggio Gambuli. Strada che in origine era proprio esclusivamente destinata a mezzi pubblici e di soccorso. A quel punto il traffico privato verrebbe fatto accedere da via Dottori-via Trancanelli, come d’altra parte prevedeva il progetto originario. A breve dovrebbero cominciare i primi interventi di preparazione ai cantieri, con un cronoprogramma serrato legato ai fondi Pnrr: Il fine lavori è previsto entro il 30 settembre 2024 seguiranno la fase di collaudo e il pre-esercizio della linea, sicché è possibile prevedere l’avvio effettivo del servizio a settembre 2025.

Michele Nucci