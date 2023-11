Mercato agricolo. Qualità di casa nostra e rigenerazione urbana

Un nuovo evento nel quartiere. Oggi in piazza Puletti il Mercato dell’Arco Etrusco organizzerà un aperitivo speciale. A prepararlo Lorenzo Paciotti, pizzaiolo di Borgo Sant’Angelo, che utilizzerà i prodotti agricoli del mercato di Cia Umbria (tutti i venerdì in piazza dalle 12 alle 19) per delle creazioni adatte anche ai vegetariani. Si parte dalle 17 con un cooking show. Il Mercato si lega al percorso sui valori del rispetto della stagionalità delle produzioni, la qualità della materia prima, uniti ai concetti di filiera corta e alternativa, rigenerazione urbana.