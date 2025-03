Meccanici, impiegati addetti alle pulizie

Queste le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego regionali e consultabili sul portale dell’Arpal Umbria.

In Valtopina operai addetti ai servizi di igiene e pulizia in appartamenti per agriturismo. Il contratto di lavoro è a tempo deteriminato di sei mesi.

Supermercato di Foligno assume macellaio per preparazione di carne e vendita al dettaglio in macelleria. Orario di lavoro part-time. Requisiti: esperienza, conoscenza di base del pacchetto office.

Studio di Chiusi cerca due addetti alla contabilità (codice offerta di lavoro 776). Mansioni: registrazione fatture, contabilità semplificata e ordinaria. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale, economia e amministrazione delle imprese. L’orario di lavoro è full time.

Due meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate (codice offerta 748). Mansioni: carteggiatura, lucidatura, verniciatura, raddrizzatura, smontaggio e rimontaggio. Luogo di lavoro, Città della Pieve.