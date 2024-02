Maxi-finanziamento per la ricerca: "Garantiti i piani di sviluppo futuri"

Oma Spa è un’azienda storica della città e una delle colonne del cluster dell’aerospazio dell’Umbria. Settantacinque anni festeggiati nel 2023 e 700 dipendenti; Oma è un riferimento nell’economia regionale e si prepara ad un ulteriore passo in avanti, con tutto quello che comportera per il territorio. Oma Spa ha infatti ottenuto 3,4 milioni di euro di finanziamento diretto grazie ad Azimut Direct. L’operazione, della durata di sessanya mesi, è finalizzata "a sostenere il capitale circolante per l’approvvigionamento di materiali e componentistica, in virtù del significativo portafoglio ordini programmati per il triennio 2024-2027". "Inoltre, Oma S.p.A. continua ad investire in ricerca, con un reparto R&D sempre sostenuto anche dal Mimit, al fine di progettare e implementare soluzioni innovative, introducendo nuove tecnologie nel processo produttivo e puntando a una qualità ’zero difetti’, così da efficientare la produzione e ridurre il time to market – spiega Azimut – Oma S.p.A. fornisce infatti soluzioni di alto valore per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di aerostrutture integrate, sistemi e componenti idraulici ed elettromeccanici, oltre a servizi di manutenzione, riparazione e revisione di aerei ed elicotteri per uso commerciale e militare". "Oma è una realtà aziendale in forte crescita, lo dimostra l’acquisizione di nuove importanti commesse nell’ultimo anno, che ha generato un significativo aumento del portafoglio ordini per il triennio 2024-2027 – commenta il vicepresidente Amedeo Tonti . – Questo finanziamento da 3,4 milioni di euro ottenuto con Azimut Direct ci consentirà di assicurare i piani di sviluppo futuri, investendo in progetti di ricerca e nell’acquisizione dei sistemi di produzione tecnologicamente più avanzati per soddisfare un così significativo numero di ordini. Ci teniamo dunque a ringraziare tutta Azimut Direct per il sostegno dimostrato alla corretta riuscita dell’operazione".

"Siamo orgogliosi di aver potuto supportare Oma S.p.A., un’eccellenza globale del settore aerospaziale, che punta sull’innovazione per continuare il proprio percorso di efficientamento industriale, internazionalizzazione e sviluppo di prodotti ad alto tasso di tecnologia", commenta Gerardo Bove, Director di Azimut Direct.

Alessandro Orfei