Matteo Santoni, il candidato di Bandecchi per Bastia

Arriva il primo candidato sindaco per le prossime comunali. Si tratta di Matteo Santoni (nel più recente periodo ha ricoperto l’incarico di presidente della Pro loco di Bastia) che sarà in campo per Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni.

La candidatura di Matteo Santoni sarà presentata ufficialmente giovedì 18 gennaio, alle ore 16, nell’auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra. E’previsto l’intervento di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, per un incontro che fornirà indicazioni sul programma e su come AP intenderà muoversi sul territorio bastiolo.

L’obiettivo sarà quello di tentare di strappare, in occasione delle votazioni del prossimo giugno, la carica di primo cittadino a Paola Lungarotti e al centro destra, ma anche di fronteggiare le forze del centro sinistra che stanno cercando di tornare protagonisti della guida cittadina. Matteo Santoni, con l’annuncio della candidatura, dà così una svolta alla complessa situazione politica bastiola.

Tanti gli interrogativi. La Lungarotti è intenzionata a ricandidarsi, ma non tutti appaiono/sono d’accordo su questa ipotesi. C’è poi aperto il discorso di cosa farà la Lega, oggi all’opposizione. Ma anche nel centrosinistra, a oggi c’è incertezza per dare un nome al candidato sindaco, espressione della coalizione, capace di dare una spallata vincente e riconquistare il comune.