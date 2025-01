Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi “Amanti“ al Manini

Una commedia sull’amore, il tradimento e il matrimonio per il nuovo appuntamento della stagione del Manini di Narni, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Stasera alle 21 va in scena “Amanti“, il primo lavoro teatrale dell’autore e sceneggiatore Ivan Cotroneo con protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, e con loro Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia.

Gallo, attore molto amato dal grande pubblico al cinema e in tv, e Fabrizia Sacchi, sono i due amanti del titolo, una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo in una commedia ricca di equivoci, imbrogli, passi falsi, menzogne che indaga con ironia sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. "Il mio tentativo – dice Cotroneo – è di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose"