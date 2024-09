Mario Cotogni era in pensione da poco tempo

Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Mario Cotogni, il vigile del fuoco appena andato in pensione che ha perso la vita nell’incidente stradale a Sant’Angelo nella tarda serata di mercoledì. I pompieri del distaccamento di Todi, suoi compagni di lavoro per tanti anni, sono intervenuti sul luogo dell’incidente, come da prassi, e hanno fatto la drammatica scoperta. Lo scontro frontale tra la sua auto e un furgone è stato fatale per Mario. La notizia della scomparsa si è diffusa subito in città: appena qualche giorno fa era andato a trovare i suoi ex colleghi nel distaccamento di via Tiberina con il suo abituale sorriso, sempre pronto ad aiutare, sempre pronto a collaborare per le feste della patrona dei vigili del fuoco, Santa Barbara. "Trenta anni di servizio nella stessa sede – afferma un collega, anche lui da poco a riposo – era il vigile del fuoco che tutti volevano essere. Una brava persona, capace e innamorato del nostro lavoro. Non doveva succedere, non così presto". A esprimere il cordoglio ai familiari, alla figlia Debora, sono proprio loro e il comando di Perugia che esprimono le più sentite condoglianze per la perdita di un collega stimato e benvoluto. Anche il sindaco Ruggiano e l’amministrazione comunale si uniscono al dolore, ricordando lo spirito di correttezza e di collaborazione che lo ha contraddistinto anche nel rapporto con l’istituzione comunale: "Aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità", dice il primo cittadino.

Su.Fe.