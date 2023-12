Maria Assunta Ghizzoni a capo della squadra mobile

Il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Perugia, Maria Assunta Ghizzoni, si è insediata. Il vice questore sostituisce Gianluca Boiano, che è stato trasferito al Centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni Campania, Basilicata e Molise. Originaria della provincia di Potenza, Maria Assunta Ghizzoni si è laureata in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Entrata in polizia nel 2005, dopo il corso biennale alla Scuola Superiore di Polizia, è stata assegnata alla questura di Biella, dove, come primo incarico, ha diretto la squadra mobile. Dopo una parentesi – dal 2010 al 2011 - al compartimento della polizia ferroviaria Toscana, ad aprile del 2011 è stata trasferita alla questura di Firenze dove ha ricoperto l’incarico di vice dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e, in seguito, di responsabile ufficio stampa, relazioni esterne, cerimoniale e relazioni sndacali. Nel febbraio del 2013 è stata trasferita alla squadra mobile del capoluogo toscano dove ha assunto la responsabilità della sezione contrasto al crimine diffuso, della sezione antidroga, della sezione reati contro la persona quindi come dirigente della sezione criminalità organizzata e vice dirigente della squadra mobile. Nel 2022 ha assunto l’incarico di direttore della sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Firenze. Ieri la presentazione ufficiale alla presenza del questore Fausto Lamparelli. Contrasto alle violenze di genere in tutte le sue forme, ai reati per così dire quotidiani, come lo spaccio e i furti, e grande attenzione per quelli silenti come infiltrazioni, ha spiegato la dirigente, saranno le direttrici su cui si concentrerà l’attività.

elleffe