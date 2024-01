’Ma-Donna Mea Domina’. Le opere in mostra di Raffaele Ariante

Le porte dell’hotel “Dal Moro” a Santa Maria degli Angeli si aprono all’arte. Merito di “Ma-Donna Mea Domina”, la collezione dedicata alle donne che Raffaele Ariante, artista partenopeo residente in Assisi da oltre vent’anni, ha voluto realizzare. Sono dodici opere, di grande formato – di 70 per 100 centimetri – prodotte su carta Fabriano che rappresentano volti di donne, di Madonna, la Mea Domina. Ariante ha realizzato questa collezione durante il periodo della pandemia, pensando alla donna come una rinascita. Una forte simbologia è presente su tutti i lavori, sui quali si intravedono la luna, il sole, le stelle, pesci, fiori, colombe e tanto altro in policromatica e ricchezza di vita. Il piccolo catalogo si è arricchito delle critiche di Enrichetta Cesarale, teologa della Università Gregoriana di Roma, Nicola Magliulo, filosofo, Claudio Ricci, presidente onorario dei siti Unesco e Daniela Bazzoffia redattrice editoriale della Cittadella Editrice. Ognuno a loro modo hanno dato un contributo, una chiave di lettura al suo lavoro.