Luoghi Invisibili I tesori nascosti di Perugia

Aperture straordinarie, eventi, visite guidate inedite e gratuite anche in compagnia dei “padroni di casa” alla scoperta di palazzi, musei, chiese e monumenti ricchi di storia, arte e bellezza ma normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti. L’acropoli si veste a festa con il ritorno, per la decima edizione, di “Luoghi Invisibili. Perugia che si scopre”, in scena questo week-end, da venerdì 11 a domenica 13, e poi il prossimo, dal 18 al 20 ottobre. "Il nostro obiettivo è restituire a cittadini e turisti luoghi splendidi ma non sempre aperti oppure destinati ad altre funzioni" ha detto la vicepresidente dell’associazione ’Luoghi Invisibili’ Carolina Ansidei di Catrano nella presentazione del cartellone (foto sopra) che si è tenuta nella Cappella del Collandone, “luogo invisibile“ a metà di Corso Vannucci.

Sull’onda delle tante richieste e dei sold-out a ripetizione, il programma ripropone grandi classici e alcune novità. La più importante l’ha raccontata il presidente dell’associazione, monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, sempre legatissimo alla sua Perugia. "Accendiamo i riflettori su un personaggio invisibile, a 400 anni della morte, e su due luoghi a lui collegati: Napoleone Comitoli, vescovo riformatore che ha calato i rinnovamenti del Concilio di Trento nelle strutture fisiche e morali della diocesi di Perugia. A lui si deve il grande sviluppo artistico e urbano della città e l’arrivo di due congregazioni religiose, i Barnabiti e i Filippini, da lui chiamate, offrendo luoghi e risorse economiche, per rafforzare l’azione del clero".

Da qui vengono due visite guidate speciali. Ai Barnabiti si collega l’itinerario alla Chiesa di Sant’Ercolano, con i Filippini si va alla scoperta di San Filippo Neri. "Un complesso oggi smembrato – dice monsignor Giulietti - che noi visiteremo interamente con la chiesa, l’oratorio di Santa Cecilia, la parte del convento e la zona delle scuole, oggi di edilizia popolare". Presente all’incontro la consigliera Lucia Maddoli, che ha ribadito l’importanza di di valorizzare e promuovere il patrimonio d’arte.

“Luoghi Invisibili“ andrà alla scoperta di aspetti insoliti e particolari del centro storico, tra vie e piazza. Tra le visite guidate più attese ci sono quelle al Cimitero monumentale (foto sotto) e all’Arco Etrusco e poi le visite con il padrone di casa, al Palazzo del Vescovado, al Complesso monumentale di San Pietro e a Palazzo del Vescovado. Per chi ama passeggiare ecco il trekking urbano nei “Luoghi di Braccio “, a 600 anni della morte del signore della città. Tutte le visite sono gratuite con informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 320.9427106 (con orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30) per monitorare i partecipanti e garantire un’esperienza piacevole.

Sofia Coletti