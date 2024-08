L’Umbria sbarca a Venezia. Brilla la stella di Monica

La carica degli umbri alla Mostra del cinema di Venezia. Tra divi e divine, professionisti e maestranze della settima arte, giovanissimi giurati, sono tanti i rappresentanti del Cuore Verde in questa grandiosa edizione della Mostra che si inaugura oggi al Lido.

E proprio nella prima giornata brilla la stella di Monica Bellucci, protagonista del film d’apertura fuori concorso, l’attesissimo “Beetlejuice Beetlejuice“ di Tim Burton (nuovo compagno dell’attrice tifernate) che dopo 36 anni firma un irriverente sequel della commedia horror cult degli anni ‘80: la coppia, ammiratissima in look black & white, è sbarcata ieri al Lido e stasera Monica farà il suo grande ritorno sul red carpet (dove ha sfilato tante volte) alla guida di un cast che schiera Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Ci sono poi le le sorelle Alba e Alice Rohrwacher, cresciute a Castel Giorgio, nella campagna di Orvieto e da sempre legate alla terra d’origine, soprattutto con i film diretti da Alice, ambientati tra reperti etruschi e meraviglie bucoliche della Tuscia. Alba è nel cast di uno dei primi film in concorso, “Maria“ di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas mentre Alice presenterà il cortometraggio “Allégorie citadine“, co-diretto insieme all’artista francese JR. E a Venezia riceverà anche dalla Siae il prestigioso Premio alla Carriera intitolato ad Andrea Purgatori.

E ancora, Filippo Timi è tra gli interpreti della nuova opera di Marco Bellocchio, il cortometraggio “Se posso permettermi Capitolo II“, presentato come evento speciale fuori concorso. L’attore perugino ha diviso il set con Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo, tra gli altri, in una nuova collaborazione artistica con il maestro del cinema italiano, dopo “Vincere“ e “Rapito“.

Non solo artisti, però. Per il sesto anno consecutivo sarà alla Mostra anche l’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri con un incontro pubblico, nello spazio Hollywood Communication all’Hotel Des Bains, per lanciare una rete locale dell’audiovisivo, presentare i più recenti film girati nella regione (tra cui il progetto della miniserie “La terrazza“) e promuovere nuove produzioni cinematografiche nel territorio. Infine c’è anche un giovane rappresentante dell’Umbria nella giuria del Leoncino d’oro, uno dei premi collaterali della Mostra del Cinema. E’ Ludovico Andrenacci, studente del Liceo “Calvino“ di Città della Pieve , che sarà a Venezia, nella giuria, dopo aver vinto il prestigioso progetto nazionale “David Giovani”.

Sofia Coletti