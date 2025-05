L’ufficio postale sarà riaperto a inizio giugno

UMBERTIDE – Poste Italiane conferma: l’ufficio postale riaprirà e sarà completamente operativo nella prima settimana di giugno. E’ quanto emerge, a conferma di una precedente lettera inviata da P.I. all’amministrazione comunale, dall’incontro tenutosi giovedì scorso in Municipio tra il sindaco Luca Carizia e Giuseppe Iannaccone, responsabile delle "Attività piccoli comuni in ambito relazioni istituzionali" di Poste Italiane. Era stato proprio il primo cittadino nei giorni scorsi, sull’onda delle polemiche e delle rimostranze dei cittadini, ad annunciare - scrive il comune di una nota - "l’intenzione di confrontarsi direttamente con la direzione generale di Poste Italiane per ottenere ulteriori rassicurazioni circa la riapertura dell’ufficio postale di Umbertide". Carizia era stato chiaro: basta dilazioni. Durante il colloquio il sindaco – rimarca la nota - "ha espresso con fermezza la preoccupazione dell’Amministrazione comunale per la prolungata chiusura dell’ufficio postale sottolineando come non siano più accettabili ulteriori proroghe". "L’utenza – ha ribadito Carizia – è stata sottoposta per settimane a disagi evidenti, essendo costretta a recarsi presso la sede di Pierantonio. Un disagio che ha pesato in modo particolare sulla popolazione anziana, spesso non automunita, che incontra difficoltà a trovare qualcuno che possa accompagnarla presso le sedi alternative".

Pa.Ip.