Love Film Festival Finale da applausi

Tre giorni di proiezioni, incontri d’autore e tante emozioni con il “Love Film Festival“ dedicato ai temi dell’ambiente e della spiritualità. "Siamo soddisfatti di questa nona edizione che guarda al decennale, per i contenuti emersi e per la partecipazione degli ospiti", dice con orgoglio il direttore artistico Daniele Corvi. Punta di diamante la presenza del regista Abel Ferrara per l’anteprima del suo nuovo film “Padre Pio“. "Un film – dice Corvi – che ha profondamente colpito il pubblico", con il regista che ha tenuto un incontro molto coinvolgente a livello emotive sul tema della spiritualità. Nella cerimonia finale alla Sala dei Notari Ferrara ha ricevuto il Grifone d’oro del miglior film. Altri premi sono andati a Susanna Nicchiarelli per la regia di “Chiara”, Luca Lionello come miglior attore per “Padre Pio”, Elena Lietti come miglior attrice per “Siccità” (nella foto con Ferrara). a Paolo Genovese, Paolo Costella, Rolando Ravello, Isabella Aguilar per la sceneggiatura per “Il primo giorno della mia vita”. Miglior documentario a “Perugino - Rinascimento immortale”. Il Liceo Pieralli ha vinto il Grifone per il miglior corto delle scuole, con un lavoro sulla parità di genere.