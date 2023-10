Lotteria del Chianelli. I numeri estratti con i premi assegnati

Anche quest’anno il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” ha festeggiato il suo compleanno con la tradizionale lotteria di beneficenza. Ecco i numeri estratti abbinati ai premi: Fiat Panda MY 23 Hibrid 04888, buono viaggio da 600 euro 07275, notebook 06931, televisore 01312, Smartphone 01692, aspirapolvere iRobot Roomba 07562, bicicletta MTB 04731. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a finanziare il grande progetto del Comitato con l’ampliamento del Residence con altri 20 alloggi, un asilo per i bambini e un nido d’argento.