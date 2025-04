Lotta agli impianti eolici. C’è un’altra domanda di “inchiesta pubblica“

Nuova richiesta di inchiesta pubblica su un progetto di impianto eolico industriale. Il consiglio comunale di Foligno si è espresso all’unanimità per richiedere il processo di partecipazione massimo per il progetto ‘Energia della valle’, presentato da Fred Olsen Renewables Italy Srl, che prevede la realizzazione di sette aerogeneratori sulla montagna tra Foligno, Nocera Umbra, Valtopina e Gualdo Tadino. Si tratta del quarto voto sul tema in consiglio comunale. La richiesta, questa volta, era rivolta alla Regione visto il diverso iter intrapreso dalla pratica. Grande fermento anche a Nocera, sullo stesso progetto. Il Comitato ‘Un’altra idea per l’Appennino’ è tornato ad attaccare il sindaco. "Su questo progetto denominato ‘Energia della Valle’, attraverso una una comunicazione del Responsabile del Servizio Governo del Territorio, inviata alla Regione a seguito del procedimento di autorizzazione del progetto stesso, il Comune di Nocera Umbra, scopre le sue carte. Il sindaco Caparvi e la sua Giunta sono favorevoli, citando testualmente: ‘… alla installazione di impianti Fer sul proprio territorio, compreso i parchi eolici …’. Dopo oltre un anno di appelli inascoltati, di richieste di partecipazione nella definizione delle aree, di petizioni firmate da cittadini che chiedono a gran voce di considerare l’intero Appennino come area non idonea, il sindaco e la sua amministrazione continuano sordi a ogni ragionevole argomentazione, dimostrando un’arroganza e una miopia che lasciano sgomenti".