L’omaggio del ’Barbetti’ ai protagonisti della grande storia rossoblù

GUBBIO – Ricordare e rendere omaggio a chi ha reso grande l’A.S. Gubbio 1910, con tempi e modi diversi. Questo lo spirito dell’iniziativa di ieri pomeriggio, quando allo stadio “Barbetti” sono state affisse quattro targhe in memoria di Giovanni Colaiacovo, Luigi Simoni (nella foto), Giancarlo Brugnoni e Giuseppe Vispi, ai quali sono state dedicate rispettivamente la tribuna, la gradinata, la palazzina degli uffici e degli spogliatoi e la curva. Per testimoniare e raccontare aneddoti sui trascorsi che hanno legato queste personalità sono stati chiamati a parlare i giornalisti Massimo Boccucci, Roberto Filippetti, Luca Mercadini ed Euro Grilli, insieme ad altri “testimonial” d’eccezione come gli ex giocatori rossoblù Alessandro Sandreani e Marco Briganti o il figlio di “Gigi” Simoni, Leonardo, da sempre legati a squadra e città. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati anche altri personaggi che hanno fatto la storia della società, come Don Bosone Rossi e Igino Turchetti, rispettivamente fondatore e primo presidente della SPES Gubbio, antenata dell’attuale società.