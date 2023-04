Lo Stato Sociale, Nobraino e Fabri Fibra al Frontone Tutte le stelle per “L’Umbria che spacca“

Ed ecco completato a colpi di grandi nomi il cartellone degli ospiti di punta della decima edizione de “L’Umbria che spacca”, in scena dal 29 giugno al 2 luglio in diverse location del centro storico di Perugia. E così, dopo i Verdena il primo luglio e la “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” del luglio (con i protagonisti del pop-punk italiano come Finley, Naska, dARI e Lost, a ingresso libero), il festival annuncia l’accoppiata Lo Stato Sociale (nella foto) & Nobraino e Fabri Fibra.

Nella serata inaugurale, giovedì 29 giugno, nel main stage dei Giardini del Frontone si esibiranno Lo Stato Sociale insieme ai Nobraino. I ragazzi de Lo Stato Sociale sono tornati e hanno molte cose da dire: insieme all’annuncio del nuovo e attesissimo album “Stupido Sexy Futuro”, non poteva mancare un live estivo anche a “L’Umbria che spacca”. Che sarà speciale anche per la presenza dei Nobraino: la band romagnola ha infatti deciso di tornare sul palco e di ritrovare i propri fan nel decennale di “Disco d’Oro”, l’album che li ha fatti conoscere al pubblico italiano nel 2012. Venerdì 30 giugno, sempre al Frontone, sarà invece il turno di Fabri Fibra, per la prima esibizione in un festival umbro di quella che è considerata una vera icona del rap italiano. L’artista torna live nei palchi italiani a un anno dall’uscita di “Caos”.

I biglietti per questi concerto sono disponibili sul sito del festival (www.umbriachespacca.it) mentre c’è tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla sesta edizione del “Coop Music Contest”, in collaborazione con Coop Centro Italia, il concorso dedicato a band, solisti e producer umbri, o che svolgono principalmente attività musicale in Umbria, per dare la possibilità di esibirsi con la loro musica originale in apertura agli headliner del festival.