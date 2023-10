Lo scultore Massettini accolto dal sindaco: "L’arte e i suoi simboli"

Due sculture in creta raffiguranti un grifo, simbolo per eccellenza di Perugia, e un elefante, elemento che invece campeggia nello stemma del rione di Porta Eburnea. Sono i doni consegnati al sindaco Andrea Romizi da Adriano Massettini, 64 anni, “artista dilettante” come lui stesso si definisce, impegnato da otto anni a sperimentare un personale modo di espressione “per instaurare un colloquio speciale con l’osservatore”. Le suo opere sono ben visibili in via Faina, a Elce e via della Viola.