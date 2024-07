Lo minaccia col machete e gli spruzza spray urticante

Ha bevuto e poi ha tirato fuori un machete. Con il quale avrebbe minacciato il titolare dell’esercizio pubblico e, non contento, gli avrebbe spruzzato in volto anche uno spray urticante. È successo in locale del centro storico di Perugia dove la squadra volante è intervenuta in seguito alla chiamata dello stesso titolare. Che ha raccontato agli agenti quello che era successo. Le bevute, poi le minacce e l’aggressione con lo spray al peperoncino. Solo quando ha capito che il barista aveva allertato le forze dell’ordine, il presunto responsabile delle minacce si è allontanato. Ma è stato rintracciato poco dopo. In un cestino, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, sono stati ritrovati tanto il machete quanto lo spray. Di conseguenza il presunto responsabile, identificato per un tunisino di 22 anni, è stato denunciato per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.