Lo chef Paolo Trippini e la cucina umbra protagonisti in Grecia

ORVIETO - L’Umbria è stata la protagonista della Settimana della cucina italiana nel mondo ad Atene. In visita da Civitella del Lago, lo chef Paolo Trippini ha presentato i sapori autentici della regione in una serie di eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia. Il programma inaugurato da un pranzo di gala con menù di piatti tipici umbri, che l’ambasciatore Paolo Cuculi ha organizzato nella sua residenza per esponenti di istituzioni e grandi aziende elleniche e le ministre della Coesione sociale e famiglia e del Turismo, il viceministro degli Esteri e il presidente del gruppo parlamentare di amicizia Grecia-Italia. Lo chef Trippini ha poi tenuto una masterclass dedicata agli studenti della scuola di gastronomia e turismo Iek-Akmi di Atene, ponendo in rilievo gli aspetti più autentici della cucina umbra. La residenza dell’ambasciatore ha ospitato inoltre un ricevimento per imprenditori, diplomatici, rappresentanti del mondo della cultura, giornalisti e influencer locali, guidati in un’originale passeggiata nel "Bosco Umbro" tra funghi, tartufo, cinghiale e vino di Orvieto.