Lite sugli impianti sportivi: "Anni di occasioni perse"

BASTIA UMBRA – Il tema degli impianti sportivi infiamma la campagna elettorale. Erigo Pecci, candidato sindaco della coalizione civico progressista non ha dubbi: "A Bastia anni di bandi regionali per lo sport persi". Ma Paola Lungarotti, sindaco in carica e candidata per il centrodestra la pensa ben diversamente: "Le bugie hanno le gambe corte", ribatte il centrodestra a Pecci.

"Negli ultimi anni il Comune di Bastia Umbra, a differenza degli altri Comuni umbri ha perso molti bandi di finanziamento degli impianti sportivi, addirittura non partecipando nemmeno all’ultimo bando emesso – spiega Pecci, portando il paragone con altre realtà regionali - . Ritengo che questo sia molto esplicativo circa l’interesse che la nostra amministrazione comunale ha impiegato nella tutela e promozione dell’attività sportiva e nella realizzazione e adeguamento delle strutture necessarie al suo corretto svolgimento.

"Ad oggi il Comune di Bastia Umbra nel mandato di Paola Lungarotti ha ottenuto dalla Regione 884.000 euro di contributi destinati allo sport – spiega il centrodestra lungarottiano -: 700.000 euro per il restyling del Palazzetto dello sport, 100.000 euro per l’efficientamento energetico del Palazzetto dello sport e 84.000 euro per la pista polivalente di Ospedalicchio. Questi sono i fatti che smentiscono le parole. Una buona campagna elettorale, come una buona azione politica, deve parlare della realtà dei fatti, senza mezze verità dette o non dette o ancora peggio, menzogne".