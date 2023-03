’Lite coi tifosi? Mi scuso ma non mi pento’

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e candidato sindaco, è intervenuto a Radio Deejay nella trasmissione Footbal Club rispondendo a Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Alla domanda di Caressa: "Si è un po’ pentito dello scambio di sputi con i tifosi?. "Non mi sono pentito - risponde Bandecchi – perché è la terza volta che i tifosi mi sputano. Nella mia vita ho fatto di tutto per non essere sputato". "Ho un rapporto normale con i tifosi– continua –, come in tutte le città italiane noi abbiamo tanti tifosi e quando sono entrato allo stadio c’era un gruppo di persone che mi insultava e uno più timido che mi applaudiva, ma fa più rumore l’albero che cade della foresta che cresce e ora di me si guarda solo l’albero che cade". "Io mi scuso per quanto accaduto – aggiunge Bandecchi – con tutte le madri, i padri e gli italiani per bene che hanno dovuto assistere ad una scena che anche io non vorrei i miei figli mai vedessero, di questo sono mortificato".