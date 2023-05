"Liste d’attesa: Romizi se ci sei batti un colpo"

"Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, faccia sentire la propria voce e metta fine al turismo sanitario a cui il centrodestra ha costretto i cittadini da anni". E’ questo l’invito che il segretario del Partito democratico di Perugia, Sauro Cristofani, ha rivolto al primo cittadino. "Il tema della sanità inteso come difficoltà di accesso alle cure – ha detto Cristofani – è tra quelli che preoccupano di più i perugini. A dimostrarlo è un’indagine sociologica che abbiamo commissionato come partito di Perugia. Quello che preoccupa sono le lungaggini, le liste d’attesa, il pendolarismo che diventa necessario per accedere a delle prestazioni pubbliche. Peccato però che un perugino su quattro abbia più di 65 anni e che quindi il pendolarismo diventa un problema spesso insormontabile. Costringere a trasferte impensabili un ultrasessantacinquenne diventa una piaga" conclude Cristofani (foto).