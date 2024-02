"Liste d’attesa infinite e mancanza di medici"

TERNI "Liste d’attesa lunghissime, mancanza di medici di medicina generale, peggioramento della qualità del servizio". La lettera del presidente provinciale Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati), Luciano Vittori, evidenzia "le carenze di un sistema regionale che discrimina le categorie meno abbienti dei cittadini che non possono permettersi cure adeguate".

"Questa china pericolosa - continua Vittori – sta discriminando sempre più le categorie sociali meno abbienti dei cittadini che non possono permettersi i consistenti esborsi, necessari per avvalersi della sanità privata. Le vergognose lungaggini delle liste di attesa, nelle quali siamo costretti a cadere se vogliamo essere curati dal Servizio Sanitario Nazionale, si svuotano più facilmente per le fughe da esse che per la sacrosanta funzione a questo Servizio demandata. Su tutto questo certamente l’Umbria non brilla; sono lontani i tempi nei quali la nostra regione era tra le migliori per la qualità della sua Sanità; ma almeno non siamo ultimi; siamo appena sotto la metà della classifica. Allora facciamoci delle domande: sarà questo il motivo per cui ad Amelia ci sono più di mille pazienti che non trovano il loro medico di medicina generale? Sarà per questo che i pochi professionisti ancora in attività, e sempre di meno, faticano a soddisfare i loro pazienti così numerosi da esorbitare dalla loro normale capacità operativa? Crediamo proprio di si".