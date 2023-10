L’inflazione cittadina torna a salire. Aumenti choc di zucchero e olio

TERNI Sale nuovamente l’inflazione mentre il carrello della spesa conferma un aumento medio del 10% rispetto a un anno fa, con alcuni prodotti che fanno registrare incrementi choc. "A Terni l’inflazione a settembre rialza la testa e sale a 5,8% contro il 5,3% nazionale - osserva Palazzo Spada in base all’andamento mensile dei prezzi monitorato dai servizi statistici comunali – . Anche questo mese gli aumenti più significativi si sono registrati nel carrello della spesa. Facendo il confronto con settembre del 2022 gli alimentari sono aumentati in media del 10% ma si sono rilevati aumenti molto più consistenti anche in beni di prima necessità e di consumo quotidiano per le famiglie: lo zucchero è aumentato del 52,6%, l’olio d’oliva del 42,4%, le patate del 28,2% (del 35% quelle surgelate), il riso del 16%". "Il pane e i prodotti di pasticceria confezionati - continua il Comune –sono aumentati molto più di quelli venduti freschi al banco: il pane fresco è cresciuto in un anno del 6,3% e quello confezionatoquasi tre volte tanto (+16,3%)".