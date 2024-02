Lezioni contro le truffe. In cattedra i Carabinieri

Il capitano Luca Battistella, comandante della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, e il comandante della locale stazione maresciallo maggiore Simone Spaccino, hanno incontrato giovani e meno giovani, al centro "Emanuele Petri", a Tuoro sul Trasimeno, per sensibilizzarli sulla delicata tematica delle truffe e dei raggiri in danno della popolazione.

All’incontro, che rientra nella più ampia campagna di sensibilizzazione contro le truffe promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, ha partecipato anche il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni. Nel corso delle attività, i militari hanno descritto alla platea le metodologie più comunemente utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle loro vittime, mettendo in guardia i presenti soprattutto dalla consolidata tecnica del "finto carabiniere/avvocato". Un sistema che colpisce soprattutto gli anziani, nel quale chi intende raggirare le persone racconta di incidenti, necessità improvvise o situazioni di pericolo nelle quali si troverebbero i familiari delle vittime per spillare loro dei soldi.

Si è parlato anche di comportamenti virtuosi tesi a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, i furti sulle auto in sosta (in prossimità di chiese, cimiteri o centri commerciali) e alle truffe online. I Carabinieri hanno ribadito alla platea la necessità di attivare sempre buon pratiche di sicurezza.

I presenti, tra i quali c’erano anche numerosi studenti delle scuole del comprensorio, hanno rivolto svariate domande ai militari dell’Arma, contribuendo alla buona riuscita dell’incontro anche attraverso la condivisione di testimonianze o esperienze personali. L’attività di sensibilizzazione proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri nei comuni del Trasimeno.