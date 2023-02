Leonardo Lidi porta “Il gabbiano“ di Cechov sul palco del Manini

Torna in Umbria il fortunato spettacolo di Leonardo Lidi, “Il gabbiano“ (nella fotot), il dramma capolavoro del drammaturgo russo Anton Cechov in programma oggi alle 17 al Teatro Comunale Manini, nell’ambito della stagione di Narni organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria con il Comune, Lo spettacolo, prodotto dal Tsu, è interpretato da Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna ed è la prima tappa di un progetto triennale su Cechov che dopo “Il gabbiano“ proseguoià con “Zio Vanja“ e “Il giardino dei ciliegi“.

"In questa trilogia – dice il regista drammaturgo – la possibilità di tornare al senso pratico del teatro, deviando gli intellettualismi e scegliendo la semplicità nella sua altezza. Scegliendo uno spazio. Scegliendo l’empatia e non una bolla elitaria. Scegliendo l’amore e il dolore che comporta questa opzione ma soprattutto scegliendo gli attori come forma d’arte e come pietra preziosa da difendere nel teatro italiano del nostro tempo".