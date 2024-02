Leo Gullotta protagonista al “Mancinelli“

Leo Gullotta racconta e si racconta sul palco del Mancinelli. Il popolare e acclamato attore è protagonista del nuovo appuntamento con la stagione di prosa “30 anni in Compagnia”. Domenica alle 18 Leo Gullotta sarà in scena in coppia con Fabio Grossi (anche autore del testo e regista) nello spettacolo “In ogni vita la pioggia deve cadere” (nella foto).

E’ la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Oggi si può dire che viene raccontata una “famiglia arcobaleno”, ma senza figli, solo due persone. Punto focale è la casa, che accoglie questa unione. Due persone di età differente, non la classica tipologia di bellezza, ma persone vere: gioie e dolori, con tanta fantasia. Papi e Piercarlo sono due uomini che svolgono la propria esistenza con tranquillità e serenità fino a che, un giorno, arriva “la pioggia” e questa vita, ideale, viene stravolta. "Quando ci sono problemi – dicono i protagonisti – non siamo mai preparati ad affrontarli, ma lo si deve fare. La commedia parla d’amore, di umanità, di verità, di condivisione. In scena due attori, una casa, due vite che sono una vita"

I biglietti sono in vendita on line sul sito TicketItalia e alla biglietteria del Mancinelli, oggi e domani dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30, domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 17.30. La stagione del Mancinelli prosegue con lo spettacolo in abbonamento, venerdì primo marzo alle 21, “Buonanotte, mamma” con Mariangela D’Abbraccio e Marina Confalone.