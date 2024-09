L’Ente Palio de San Michele in pellegrinaggio dal Papa

BASTIA UMBRA – Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano, nel corso dell’udienza generale, l’Ente Palio de San Michele, insieme all’amministrazione comunale, alla Parrocchia e alle Confraternite di Bastia Umbra, per un totale di oltre 200 persone, tra rionali, parrocchiani e cittadini: un evento alla vigilia dell’apertura, ieri, dell’edizione numero 62 della sentitissima manifestazione bastiola. Papa Francesco ha benedetto la statua di San Michele Arcangelo, il Palio della passata edizione e quello del 2024 che sarà assegnato quest’anno. Momento storico sancito dal ‘baciamano’ al Pontefice con la presenza di Alessio Maria Antonielli, giornalista, manager, ma soprattutto rionale appassionato e promotore dell’incontro, Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra, don Marco Armillei, parroco di Bastia Umbra, Federica Moretti e Claudio Fiorucci, rispettivamente presidente e coordinatore del Palio di San Michele e Paolo Ansideri, assessore municipale alla cultura. "La parte più bella di questo viaggio – sottolinea il sindaco Pecci – è stata la possibilità di condividerlo con la nostra città, mettendo in piedi una vera e propria occasione di comunità, socialità e anche divertimento per tantissime persone che magari avevano questo desiderio senza aver mai avuto possibilità di realizzarlo". "Questa giornata – dice Moretti – resterà indelebile nella nostra storia, una storia che, tra l’altro, è destinata a scrivere nuove pagine, a partire da questa sessantaduesima edizione del Palio de San Michele". Antonielli ci tiene a ringraziare il Santo Padre per aver benedetto la statua di San Michele: "Dal valore dell’amicizia nasce tutto, aiutando chi ci sta accanto e non scordandoci di chi è in difficoltà e soffre".