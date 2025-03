’Le verità nascoste’. Così riparte il Cineforum

GUALDO TADINO – "Le verità nascoste. Potere e segreti". E’ questo il tema fondamentale dell’edizione 2025 del cineforum che si prefigge di proporre di "entrare nella stanza dei bottoni", di vedere i meccanismi del potere, gli ingranaggi del comando che muovono e determinano il destino delle persone. Lo organizza l’associazione "Educare alla vita buona", guidata dal presidente Carlo Gola (nella foto). Verranno proposti al cinema "Don Bosco" film pluripremiati nell’attuale stagione cinematografica, "che affrontano le dinamiche complesse celate dietro le decisioni e le azioni dei protagonisti, dove i segreti giocano un ruolo fondamentale nel determinare destini e storie. Quattro film che intrecciano intrighi, tradimenti e tensioni, e ci immergono in una serie di realtà dove nulla è come sembra e ogni movimento, gesto, parola, decisione sofferta può cambiare in un attimo il corso del racconto". Tutti i film verranno proposti nel mese di marzo. Il 6 "Le déluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" di Gianluca Jodice; il 13 "Giurato N.2" di Clint Eastwood; il 20 "Conclave" di Edward Berger; il 27 "Emilia Pérez" di Jacques Audiard. Le proiezioni iniziano alle 20,45 e saranno seguite da un dibattito con la partecipazione di esperti. La rassegna rientra nel programma di eventi "Tutti i mondi possibili" della stessa associazione "Educare alla Vita Buona". I costi: il biglietto singolo 7 euro; l’abbonamento per l’intera rassegna 20 euro. Sono acquistabili su LiveTicket o presso il botteghino del cinema la sera dello spettacolo.

Alberto Cecconi