Le stelle dell’Umbria Film Festival. Il grande cinema torna a Montone

Tornano le stelle nel cielo di Montone. Da oggi a domenica l’Umbria Film Festival si ripresenta per l’edizione numero 28, con un nuovo direttore artistico, Alessandro De Simone, e la voglia immutata di raccontare il cinema in tutte le sue sfaccettature, indipendente, pop e intellettuale, con anteprime d’autore e grandi ospiti. Il festival parte subito forte e stasera alle 21 in piazza San Francesco, accoglie il regista Manfredi Lucibello e la lanciatissima attrice Barbara Ronchi (applaudita in “Rapito“ e “Dieci Minuti“) che presentano in anteprima il thriller sentimentale “Non riattaccare“.

Domani, stessa ora e luogo, è in programma un evento speciale con la proiezione di “The Movie Teller“ di Lone Scherfig, con Daniel Brühl e Bérénice Bejo: è un film indipendente che non ha ancora una distribuzione italiana e che verrà presentato dalla celebre regista e sceneggiatore che torna a Montone dove nel 2019 ha ricevuto le Chiavi della città: Lone Scherfig terrà una conversazione con Alessandro De Simone sulla pellicola, sulla sua carriera e la sua idea di cinema. Nei prossimi giorni sono in cartellone “La chimera“ di Alice Rohrwacher che venerdì, dopo la proiezione riceverà le chiavi della città con una cerimonia ufficiale, l’omaggio al cult maledetto “Il Corvo“ di Alex Proyas, a 30 anni dall’uscita e il tributo a Olivier Assayas, tra sabato e domenica, con un incontro-conversazione con il regista francese e con la proiezione di due suoi film, il più recente “Hors du Temp“ e “L’eau froide“. Oltre alle proiezioni serali, torna, già da oggi alle 18 a San Francesco, il concorso dedicato ai cortometraggi italiani “Amarcorti“ al quale si aggiunge (da domani sera in piazza) “Montoons“, concorso internazionale di cortometraggi animati per bambini e con la selezione di corti internazionali “Image Hunters“.

Non solo cinema al Festival che propone anche il format “Libri da Bere”, con focus sulla letteratura e la presentazione di libri: si comincia domani con Boris Sollazzo che alle 19.30 parlerà del suo “Diegopolitik“, romanzo-saggio sulla figura di Maradona tra politica, calcio e società mentre sabato è molto atteso l graphic novel della star dei social, Mattia Labadessa, “Maledetto Poeta“. Domenica spazio al teatro con lo spettacolo “Amore- Il teorema di Sarah“ con Milena Mancini. L’ingresso è come sempre libero e il presidente del Festival è il grande Terry Gilliam, dal 2010 cittadino onorario di Montone.

