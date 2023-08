Le "Olimpiadi della Terza Età" a Gualdo Tadino: tornano le sfide tra gli ospiti delle due strutture

Le "Olimpiadi della terza età" caratterizzeranno le giornate di domani e giovedì nel territorio di Gualdo Tadino e di Nocera Umbra: coinvolgeranno come protagonisti gli ospiti della casa di riposo dell’Easp "Armando Baldassini" (nella foto il presidente Fabrizio Notari) come avvenuto in passato; da quest’anno l’iniziativa vedrà presenti anche gli ospiti della nuova casa di riposo "Villa Salmata", nel Comune nocerino, che ha iniziato da poco l’accoglienza e l’assistenza, riscuotendo un gran successo. Il programma dell’evento: domani, alle 9, verrà accesa la fiaccola olimpica nella casa gualdese; e si farà festa; seguiranno a mezzogiorno i saluti dei sindaci Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino e onorevole Virginio Caparvi di Nocera Umbra, che apriranno ufficialmente i giochi, con musiche e buffet per tutti. Gli ospiti delle due residenze si cimenteranno in cinque gare alla portata delle possibilità di ciascuno; in particolare la giornata di giovedì vedrà primi protagonisti gli ospiti di Salmata, iniziando dalle 10; si proseguirà sino all’individuazione dei vincitori; si concluderà con la cerimonia delle premiazioni, con riconoscimenti che saranno consegnati a chi salirà sul podio e con altri premi di consolazione. La bella iniziativa, diventata negli anni una simpatica tradizione nella residenza gualdese e che ora si apre anche alla vicina realtà del nocerino, è destinata a durare anche negli anni avvenire. Serve per passare un paio di giorni all’insegna del divertimento, dell’agonismo, dello sport possibile; una bella occasione per tutti anche per socializzare, per conoscersi e dialogare, coinvolgendo anche familiari, parenti ed amici; tanto che l’invito a partecipare come tifosi è rivolto a tutti.

Alberto Cecconi