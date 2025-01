“Le bugie con le gambe lunghe“ in scena al Bicini

Week-end di festa in palcoscenico con la stagione del Teatro Bicini diretta da Mariella Chiarini che apre il nuovo anno con uno spettacolo della Compagnia “Le voci di dentro” sempre molto seguita dal pubblico. Adesso torna in cartellone col grande Eduardo. Sabato alle 21.15 e poi domenica 5 e lunedì 6 gennaio alle 17.15 va così in scena “Le bugie con le gambe lunghe“, commedia in due atti di Eduardo De Filippo per la regia di Gianni Bevilacqua. Come suggerisce il titolo, è una commedia sul tema della verità e della menzogna, in cui la vena amara che scorre in sottofondo alla comicità a tratti quasi farsesca del primo atto si accentua con il procedere dell’azione. La storia vive dei reciproci intrighi che alcune coppie intrecciano intorno a Libero Incoronato, un uomo modesto, onesto, dignitoso e fiero, la cui vita tranquilla viene sconvolta dai vicini che tentano in ogni modo di coinvolgerlo, suo malgrado, nelle loro squallide storie.

Il testo fu rappresentato per la prima volta il 14 gennaio 1948 all’Eliseo di Roma e la trama nasce da un fatto veramente accaduto. Il personaggio di Benedetto, il marito tradito, è realmente esistito e quando venne che la sua storia era stata messa in scena chiese a Eduardo solo una poltrona al teatro.

Il biglietto per lo spettacolo costa 10 euro, ridotto 8.50 euro gli under 26, con informazioni e prenotazioni al 333.3879119 anche con whatsapp o sms.