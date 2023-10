le ’brisce di corposano’

È in svolgimento la XVII edizione di “Sapori e Mestieri - Brisce di Corposano”, organizzata dal Comune di San Giustino in collaborazione con l’associazione Vivere in Corposano e la Cooperativa Sangiustinese in Piazza del Municipio e Castello Bufalini fino a stasera. I prodotti protagonisti di questa festa sono le castagne, o brisce di Corposano, provenienti dai secolari castagneti, e la mostra Micologica.