"Lavoriamo sull’olio di qualità, così vince la Dop"

PERUGIA – Assoprol Umbria ha partecipato con grande entusiasmo al Sial, il Salone internazionale dell’alimentazione che sicuramente rappresenta uno tra gli eventi più importanti a livello mondiale in campo alimentare tenutosi a Parigi in questi giorni. Al centro delle operazioni di promozione di Assoprol, gli oli certificati DOP Umbria e Bio, insieme al progetto Sqnpi. I tecnici dell’associazione hanno guidato masterclass e degustazioni con un pubblico internazionale, proveniente da tutto il mondo, riscuotendo attenzione e successo qualitativo.

Ennesimo segnale di come l’Umbria olivicola sia sulla strada giusta. Questa operazione è solo una delle tante messe in campo da Assoprol per promuovere eccellenze locali, oli certificati e produzioni di qualità. Far conoscere, informare e valorizzare sono punti cruciali dell’attività, delle masterclass e dei seminari. Si sottolinea inoltre l’importante binomio tra crescita turistica della regione Umbria e valorizzazione della DOP, legato alla valorizzazione delle produzioni certificate locali e dell’importanza e notorietà delle stesse. "Siamo veramente felici per questa nostra presenza al Sial di Parigi, dove abbiamo portato l’Umbria olivicola, confrontandoci con moltissimi operatori del settore - afferma il direttore di Assoprol Umbria Gianfrancesco Petroni -. Per i produttori umbri è essenziale una internazionalizzazione del mercato, uno sguardo rivolto al mondo. Quanto fatto in Francia, il valorizzare eccellenze come la DOP Umbria e gli oli biologici, ci rende orgogliosi poiché significa creare valore per l’intero territorio olivicolo umbro e per tutti gli attori che operano nella nostra regione".