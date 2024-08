Lavori in via Roma. Sopralluogo per Rosignoli

L’assessore Marcello Rosignoli ha svolto un sopralluogo in via Roma, asse viario fondamentale per Bastia Umbra, per verificare l’andamento dei lavori di un intervento che si prolunga da tempo, fortemente voluto dalla precedente amministrazione e che è stato oggetto di un acceso dibattito, anche in campagna elettorale. La presenza di Rosignoli (che ha la delega non solo per i lavori pubblici, ma anche per il commercio e lo sviluppo economico) nella zona dove sono in corso le opere ha voluto evidenziare l’attenzione con la quale la giunta Pecci segue l’intervento e particolare attenzione è stata rivolta alla tipologia del manto stradale ‘stampato’, anche in relazione a una corretta fruibilità delle vie pedonali da parte dei portatori di handicap che si spostano attraverso l’uso di sedia a rotelle; grazie anche a un test specifico per valutare lo stato dell’arte anche sotto questo profilo nell’ottica di una città che guarda con attenzione all’inclusione.

Nella prosecuzione dei lavori – viene evidenziato dall’amministrazione comunale bastiola che ha ringraziato per il prezioso test anche Fabrizio Galli - verranno adottati tutti i provvedimenti necessari per minimizzare ogni possibile disagio dovuto alla particolare conformazione della superficie stradale che, pur svolgendo un importante funzione di dissuasione della velocità per i veicoli in transito, non deve causare impedimenti per quanto riguarda la fruizione ciclopedonale nella parte adibita alla circolazione dei pedoni e dei disabili in carrozzina.

M.B.