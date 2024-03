Lavori conclusi in Porta Perugina. E parte la Ztl

CASTIGLIONE DEL LAGO – Sono stati completati i lavori di ripavimentazione di Via Ascanio della Corgna, fra piazza Gramsci e Porta Perugina. Si tratta della strada di accesso al centro, all’ospedale di Castiglione del Lago, a Palazzo della Corgna e agli uffici comunali, nel lato sud della cinta muraria di Castiglione del Lago. Il tratto di strada è stato oggetto di un intervento di riqualificazione generale con la sostituzione della vecchia pavimentazione in pietra serena, molto usurata dal traffico e dalla naturale erosione degli agenti atmosferici. Un tratto di strada percorsa giornalmente da ambulanze, mezzi di soccorso oltre che da un notevole flusso di cittadini, operatori commerciali e turisti. L’intero intervento ha avuto un costo di 155.000 euro, di cui 40.000 coperti da un finanziamento del GAL Trasimeno Orvietano e il resto con fondi comunali.

Il progetto ha previsto non solo la nuova pavimentazione con materiale antierosione, ma anche un innovativo percorso per ipovedenti e indicatori per l’accesso al Museo di Palazzo della Corgna. Altro aspetto importante dell’intervento è il rinnovo dei bagni pubblici, ormai non più adeguati e in pessimo stato di conservazione: quest’ultima opera è in fase di completamento e verrà consegnata tra poche settimane, sicuramente prima dell’inizio della Festa del Tulipano. Sempre nel centro storico, dopo la fase di sperimentazione, da domani 1° aprile entra in vigore ufficialmente e definitivamente attiva la nuova Ztl. L’accesso sarà consentito solo ai veicoli regolarmente autorizzati. Il regolamento disciplina, oltre che la casistica di transito e sosta per i residenti, il carico e lo scarico, l’accesso di mezzi di pronto intervento, di persone diversamente abili, per pubblico interesse e delle altre categorie previste.