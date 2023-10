L’aula polifunzionale a Foligno: finalmente realtà

Taglio del nastro al liceo classico Frezzi - Beata Angela per la nuova aula polifunzionale realizzata nell’ambito del progetto "Liberi di essere… insieme", con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. L’aula polifunzionale è un luogo dove gli alunni potranno sperimentare nuovi schemi formativi: una parte di essa è adibita a stanza multisensoriale. Ambiente, questo, pensato per promuovere il benessere e sviluppare la percezione in alunni con disabilità intellettive attraverso la stimolazione dei cinque sensi in maniera controllata. Questo ambiente è dotato di specifici arredi per consentire agli studenti di venire stimolati con luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni di vario tipo, che li spingano ad esplorare e ad entrare maggiormente in contatto con il mondo circostante. Tra gli obiettivi principali che la stanza multisensoriale consente di raggiungere, in particolare in studenti con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva, vi sono la gestione dei disturbi comportamentali, la possibilità di favorire il rilassamento e il benessere nei momenti di maggiore criticità, il potenziamento delle abilità di esplorazione dell’ambiente, l’instaurazione di relazioni positive. Inoltre, nell’ambito del progetto, grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Fondazione, è stato possibile consentire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni disabili, realizzare un corso di formazione per docenti e studenti sulla danzaterapia e attività di clownterapia.