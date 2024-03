L’Atletico Bmg sogna: "Faremo tutto il possibile"

MASSA MARTANA - Alessandro Contardi gongola. Il presidente dell’Atletico Bmg non vuole smettere di sognare. "Intanto – sorride – spero di dormire perché sono due notti che non dormo. La vigilia per la tensione, la notte post gara per l’adrenalina". Un’adrenalina da smaltire in fretta in casa Bmg perché domenica si tornerà in campo a Bastardo, in campionato contro il Pontevalleceppi e, soprattutto, il 20 sarà semifinale di coppa nazionale di Eccellenza. Di nuovo a Massa Martana dopo la storica qualificazione conquistata mercoledì scorso in un Comunale ai limiti della praticabilità, contro una squadra forte come il Terre di Castelli. "La formazione emiliana – continua Contardi – si è dimostrata un avversario di grosso spessore e questo dà maggior valore alla qualificazione conquistata dai ragazzi con una grandissima prova di carattere e orgoglio". E ora viene il bello… "Sì, per la prima volta giocheremo la gara di ritorno in trasferta, a Solbiate Arno, ma questo non deve spostare nulla. Stiamo inseguendo un sogno e non dobbiamo lasciare nulla di intentato". L’altra semifinale è Teramo e Paternò. Se la finale fosse Teramo-Bmg, con gli abruzzesi di fatto già promossi, mercoledì 3 aprile la Bmg potrebbe festeggiare la promozione in serie D. "Troppo presto per pensarci…".