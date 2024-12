L’Atletica Taino in festa. In 120 alla serata benefica

GUALDO TADINO – Festa degli auguri per l’Atletica Taino, la società podistica guidata dal presidente Mario Procacci. All’appuntamento hanno partecipato 120 persone, tra atleti, accompagnatori, autorità e ospiti. Il presidente "Fidal Umbria", Fabio Pantalla, che ha definito "meraviglioso e all’avanguardia" il nuovo impianto di atletica indoor costruito in via Lucantoni ed omologato a livello federale, ha parlato delle prospettive di utilizzo dal mese di gennaio, e detto che sono in agenda una gara giovanile a metà febbraio e gare con assoluti di livello nazionale e con i migliori interpreti umbri. Ha ringraziato l’amministrazione e gli uffici comunali per la disponibilità ed elogiato il club Taino, "una società in salute, con numeri importanti e sempre in crescita: rappresenta una grande motivazione e uno stimolo a fare sempre meglio". Come lo scorso anno, la società Taino non ha voluto mancare l’appuntamento importante con la beneficenza, facendo una donazione in base ai chilometri percorsi in gara da ogni tesserato. Un assegno è stato consegnato al presidente del Comitato per il Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo, Carlo Catanossi, in favore delle suore che assistono bambini bisognosi a Betlemme, ed uno a don Dieu Donné Kasereka Thagunza, parroco gualdese: negli ultimi due anni la somma donata è servita per ricostruire una sala operatoria incendiata dove morì anche la giovane medico suor Silvie, ed ora per la costruzione di una infermeria col progetto "Gualdo per Butembo" in un quartiere povero della città della Repubblica democratica del Congo.

Alberto Cecconi